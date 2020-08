Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vakrangee Limited (VL) präsentiert mit Stolz seinen ersten integrierten Jahresbericht für GJ 2019/20 mit Zusicherung vom unabhängigen Abschlussprüfer Grant Thornton India LLP (GT).Durch seinen Entschluss, sich eine solche Zusicherung einzuholen, beweist der Vorstand von Vakrangee seine Verpflichtung gegenüber den höchsten Standards von Corporate Governance bei der Entwicklung eines robusten, transparenten und effektiven Berichtsrahmens für seine Interessenvertreter. Eine Zusicherung dient Unternehmen als effektives Instrument, um sich das Vertrauen seiner wesentlichen Interessenvertreter in die Wertschöpfung des Unternehmens zu sichern. Vakrangee nutzt zur Berichterstellung den Rahmen für integrierte Berichterstattung (Integrated Reporting, IR) des International Integrated Reporting Council (IIRC).MD und CEO Dinesh Nandwana bemerkte in diesem Zusammenhang:"Wir freuen uns sehr, unseren ersten integrierten Jahresbericht präsentieren zu können. Dieses Jahr haben wir unseren Glauben an eine exzellente Servicekultur durch einen holistischen und erfolgreichen wertorientierten Ansatz untermauert. Dies bietet uns die Möglichkeit die Handlungsweise des Unternehmens sowie nötige Änderungen für eine Neukalibrierung und Ausrichtung auf die Erwartungen seiner Interessenvertreter zu verstehen.""Durch unseren integrierten Bericht möchten wir aufzeigen, wie Vakrangee für sämtliche seiner Interessenvertreter durch ein expandierendes Netzwerk, neue Partnerschaften, Einsatz von Technologie und Unterstützung seiner Mitarbeiter im ganzen Land Wert schöpft und dauerhaft sichert. Wir haben unsere Geschäftsstrategie auf Nachhaltigkeitsinitiativen abgestimmt, die im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) stehen. Wir möchten diese miteinander verknüpften SDGs der Vereinten Nationen implementieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.""Auch wenn wir mit Stolz auf unsere Leistung blicken, sind wir uns der zahlreichen noch anstehenden Aufgaben bewusst. Getreu unserer durch kontinuierliche Verbesserung geprägten Unternehmenskultur werden wir in den kommenden Jahren weiterhin nach noch besseren Berichten und Bekanntmachungen streben."Der Berichtsrahmen ist auf führende Rahmen abgestimmt. Er entspricht den Berichtsanforderungen gemäß des Companies Act 2013 und seinen Durchführungsbestimmungen, dem Securities Exchange Board of India (SEBI), den indischen Rechnungslegungsgrundsätzen (Indian Accounting Standards, IndAS), der Global Reporting Initiative (GRI), den National Voluntary Guidelines (NVGs) für den Business Responsibility Report (BRR) sowie den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, UN-SDGs).- Link für den integrierten Jahresbericht 2019/2020: https://vakrangee.in/pdf/Annual_Reports/Integrated%20Annual%20report%202019-20%20-%20Vakrangee%20Ltd.pdf Informationen zu Vakrangee Limited: (BSE-Kürzel: 511431) (NSE-Kürzel: VAKRANGEE)Vakrangee ist ein einzigartiges technologiegesteuertes Unternehmen, das sich auf den Aufbau des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der letzten Meile in Indien konzentriert, um Bankdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, E-Commerce und Logistikdienstleistungen für die nicht bedienten ländlichen, semi-urbanen und urbanen Märkte bereitzustellen. (www.vakrangee.in (http://www.vakrangee.in/))Pressekontakt:Ammeet SabarwalChief Corporate Communications & Strategy Officerammeets@vakrangee.inTelefon: 02267765100Vakrangee Limited - www.vakrangee.inOriginal-Content von: Vakrangee Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066959/100854149