… Autonomes Fahren. Das auf die Lidar-Technologie fokussierte kalifornische Start-up wurde vor acht Jahren gegründet. Es schlüpft, wie schon andere Vertreter der Elektrofahrzeug-Sphäre, in einen schon notierten "Börsenmantel":



Die Nasdaq-notierte Special-purpose Acquisition Company GORES METROPOULOS (ISIN: US3828722088) wird nach vollzogener Fusion in LUMINAR TECHNOLOGIES umbenannt (Nasdaq-Kürzel dann LAZR). Der Börsenmantel verteuert sich heute um 6,7 %.



Die von LUMINAR entwickelte Technologie soll u.a. ab 2022 in Fahrzeugen der Marke Volvo zum Einsatz kommen.



