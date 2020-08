Ingolstadt (ots) -Die Internetnutzung zu Hause ist seit der Corona-Pandemie bei fast der Hälfteder Nutzer (45 Prozent) in Deutschland, Österreich und der Schweiz ummindestens zwei Stunden pro Tag gestiegen, wie eine aktuelle Kaspersky-Umfragezeigt [1]. Trotz dieses erhöhten Nutzungsverhaltens denkt mehr als jeder Dritte(37 Prozent), er oder sie sei kein lohnenswertes Ziel für Cyberkriminelle. DieStudie zeigt zudem, dass insbesondere Gamer, Streamer sowie Online-Banking- und-Shopping-Nutzer derzeit bei Cyberkriminellen ein beliebtes Zielobjekt sind.Ob Arbeit, Homeschooling oder Freizeitgestaltung - das Leben spielte sich inden vergangenen fünf Monaten verstärkt in den eigenen vier Wänden ab. DieBedeutung von Technologie in der eigenen Wohnung war (und ist) größer als jezuvor. Die Kaspersky-Studie zeigt eindrücklich, dass die Befragten in derDACH-Region mehrheitlich (75 Prozent) private Tätigkeiten aus dem realen Lebenin die virtuelle Welt übertragen haben. Neben dem Kontakt mit Freunden undFamilie (45 Prozent) zieht fast ein Viertel (23 Prozent) aufgrund von Coronaderzeit Online-Banking dem Besuch einer Filiale vor und mehr als ein Drittel(36 Prozent) shoppt nun lieber im Web als im Geschäft. Das Problem: Bereits imvergangenen Jahr gab es eine Verdreifachung bei den Schadprogrammen, dieBanking-Nutzer im Visier hatten. Zudem hatten es Cyberkriminelle bei über derHälfte aller von Kaspersky analysierten Phishing-Angriffe auf Finanz- undBezahldaten abgesehen.Cyberrisiko für Gamer und StreamerAuch scheint das Cyberrisiko im Bereich Gaming und Videostreaming von denNutzern in der DACH-Region als eher gering eingestuft zu werden. Währendaufgrund erhöhter Web-Aktivität 49 Prozent der Befragten Sicherheitsbedenkenbei Online-Datings hegen, wird der Bereich Online-Entertainment mit 29 Prozentals weit weniger bedenklich erachtet. Dabei:- betraf weltweit mehr als jede zehnte im Zusammenhang mit Netflix stehendeAttacke Nutzer in Deutschland.- stiegen während der Co.rona-bedingten Ausgangsbeschränkungen weltweit dieAngriffe unter dem Deckmantel beliebter Online-Spiele oder Plattformen, wiebeispielsweise Minecraft oder Counterstrike, um mehr als 50 Prozent an. "Die sogenannten ,Streaming Wars' haben gerade erst begonnen und mit derwachsenden Beliebtheit der Plattformen wird auch die Aufmerksamkeit, die sievon Cyberkriminellen erhalten, größer. Dies gilt vor allem deshalb, weil vieleder Plattformen ein beispielloses Wachstum erfahren, da viele Nutzer vermehrtvon zu Hause aus arbeiten", Christian Funk, Leiter des Forschungs- undAnalyse-Teams DACH bei Kaspersky. "Auch wenn Nutzer versucht sein mögen, nachalternativen Methoden zu suchen, um ihre Lieblingsinhalte online zu sehen,anstatt für ein weiteres, sicheres Abonnement zu bezahlen, ist die beste Optionimmer noch der Zugang zu Plattformen und Angeboten offizieller Quellen."Die Psychologin Dr. Berta Aznar Martínez, FPCEE Blanquerna Ramon LlullUniversity in Barcelona ergänzt: "Die Tatsache, dass Menschen heute mehr dennje miteinander verbunden sind, verbessert und bereichert unser Leben invielerlei Hinsicht - von der Stärkung von Familienbanden und Freundschaften bishin zu einer höheren Produktivität bei der Arbeit und der Vereinfachung vonOffline-Aktivitäten, die nun virtuell stattfinden. Es stimmt, dass Technologieeine gewisse Besorgnis auslösen kann, deren Bewältigung Zeit und Mühe kostet,aber mittel- bis langfristig wird sie sich definitiv positiv auf unserpsychologisches Wohlbefinden auswirken. Es hat keinen Sinn, neue Technologienals eine Gefahr zu sehen; sie sollten als eine Chance verstanden werden, unsertägliches Leben und unsere Beziehungen zu verbessern. Sicherheitsbedenken kannman durch spezielle Software entsprechend adressieren und durch eine offeneKommunikationskultur zwischen den beteiligten Personen thematisieren, dasschließt Familienmitglieder, Mitbewohner und Kollegen ein. Neue Technologieneröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, die positive Veränderungen ausberuflicher, persönlicher und sozialer Perspektive fördern; es ist nur eineFrage der Anpassung, unsere digitalen Oasen zu entdecken."Der vollständige Report "Digitale Oasen entdeckt - wie sicher bewegen wir uns(gefühlt) im vernetzten zu Hause seit Corona?" sowie Schutztipps sind verfügbarunter: https://kas.pr/vz88[1] https://kas.pr/vz88 Pressekontakt:Berkeley Kommunikation GmbHSarah Schönhöffersarah.schoenheoffer@berkeleypr.comTel.: +49-89-7472-62-42Landwehrstraße 6180336 MünchenOriginal-Content von: Kaspersky Labs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58214/4687906