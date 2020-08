Home24 hat Mitte August Halbjahreszahlen veröffentlicht, die erwartungsgemäß sehr gut ausgefallen sind. Bereits Wayfair (+83,7%) und Westwing (+91,3%) hatten über ein sehr starkes Wachstum im zweiten Quartal berichtet. Anfang Juli hatte Home24 im Rahmen eines Trading Updates schon einen starken Auftragseingang sowie ein sehr gutes Wachstum kommuniziert. Das berichtete Wachstum im zweiten Quartal lag nun bei 40,5% (CC: +49%), wodurch ein Umsatz von 119,10mEUR erreicht wurde. Maßgeblicher Wachstumstreiber war dabei das Europageschäft, das um 52,6% auf 97,50mEUR (Umsatzanteil 81,9%) anstieg, während die Umsätze in Südamerika aufgrund der Abwertung des brasilianischen Reals gegenüber dem Euro nur um 3,3% auf 21,60mEUR (CC: +39%) angestiegen sind. Zum Halbjahr stand somit ein Umsatzanstieg von 24,6% auf 221,70mEUR (CC: +31%) zu Buche. Die Umsätze in Europa stiegen dabei um 30,9% auf 176,60mEUR, in Brasilien um 4,6% auf 45,10mEUR (CC: +30%). Basis der starken Umsatzentwicklung war unter anderem der Lock-down im Rahmen der Coronakrise und die damit verbundene Schließung des stationären Handels. Der GoV stieg in Folge dessen im zweiten Quartal um 59,3% auf 188,00mEUR (CC +71%), im ersten Halbjahr um 31,9% auf 347,00mEUR (CC +39%). Dabei ist Home24 sowohl mit Bestandskunden als auch durch neu gewonnene Kunden gewachsen. Die Zahl der Neukunden erhöhte sich im ersten Halbjahr um 24,9% auf 1,77m.



