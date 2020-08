Ungeachtet der vom Coronavirus ausgelösten Wirtschaftskrise erwartet die Ölbranche Norwegens in diesem Jahr einen Anstieg seiner Aktivitäten im Vergleich zum Jahr 2019. Grund dafür sind die wieder höheren Ölpreise und das neue Steueranreizprogramm der norwegischen Regierung für die Ölindustrie.Dies zeigen die neuesten Daten von "Statistics Norway', auf die die Infoseite "Oilprice.com' in der vergangenen Woche hinwies.Danach werden die Gesamtinvestitionen in die Öl- und Gasförderung inklusive der Pipeline-Netze in Norwegen in diesem Jahr nach der neuesten Umfrage auf 184,6 Mrd. norwegische Kronen (20,57 Mrd. US-Dollar) geschätzt. Diese Schätzung liegt um 2,4 % höher als jene der vorangegangenen Umfrage vom Mai 2020.

