An den US-Börsen steigt das Tech-Fieber weiter: Kurz nach dem Start am Montag rückte der Nasdaq 100 auf ein weiteres Rekordhoch vor. Zuletzt gewann der technologielastige Index 0,8 Prozent auf exakt 11.643,08 Punkten. Mit einer frischen Bestmarke glänzt unter anderem Amazon. Die Aktie steigt auf 3.380 Dollar.Unternehmensnachrichten zu Amazon gibt es am Montag nicht. Vielmehr beeinflussen die Hoffnungen auf Mittel gegen das Coronavirus den Aktienkurs.US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende ...

