Vaduz (ots) - Vom 17. bis 22. August 2020 fand auf der Fussballanlage Widau in Ruggell die Jugend und Sport Grundausbildung für zukünftige Fussballtrainer und -trainerinnen statt. In der praxisorientierten Woche unterrichteten Kursleiter Roman Wild (OFV) und sein Team, die Klassenlehrer Erik Regtop, Daniel Bamert und Roger Zürcher Themen wie Trainingsplanung, Kommunikation auf dem Platz und die Ausbildungsphilosophie des SFV. Interessante Informationen zum Schiedsrichterwesen vermittelte Schiedsrichter Alex Hasler.



Die 23 SFV C-Diplom Absolventinnen und Absolventen nehmen somit viele wertvolle Tipps und Tricks für das Training mit den Junioren in ihre Vereine mit. Die Stabsstelle für Sport bedankt sich bei allen Beteiligten für die erfolgreiche Durchführung des Kurses und bei den angehenden Fussballtrainerinnen und-trainer für das ehrenamtliche Engagement im Club und im Verein.



