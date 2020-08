DJ Chef der Wirtschaftsweisen warnt vor Verlängerung der Kurzarbeit

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Feld, hat die Pläne der Bundesregierung kritisiert, das Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise auf bis zu 24 Monate zu verlängern. "Es besteht die Gefahr, dass der Strukturwandel in Teilen der Wirtschaft damit verschleppt wird", sagte Feld dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Unternehmen, die schon vor der Krise kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr gehabt hätten, würden durch die Verlängerung der Laufzeit künstlich am Leben erhalten. "Das Kurzarbeitergeld unterstützt diese Unternehmen noch", sagte der Chef der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Er sprach sich hingegen für fiskalische Unterstützung aus, etwa bei den steuerlichen Verlustrückträgen in der Gewinnbesteuerung. Unternehmen, die in der Vergangenheit Gewinne eingefahren hätten, könnten die Verluste in diesem Jahr damit so verrechnen, dass sie eine Steuerrückerstattung bekämen.

So sei sichergestellt, dass kein tragfähiges Geschäftsmodell wegen Corona vom Markt verschwinden müsse. "Diese Maßnahmen sind zielgenauer als Überbrückungshilfen, Kredite oder einfach die blanke Verlängerung des Kurzarbeitergeldes", sagte Feld. Union und SPD wollen am Dienstag im Koalitionsausschuss über die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagene Verlängerung befinden.

August 24, 2020 11:11 ET (15:11 GMT)

