24.08.2020 - Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003), unsere Aktie in Crash-Zeiten, befand sich im ersten Halbjahr und darüber hinaus im klaren Expansionsmodus - es wurden Minderheitsanteile erworben an Solarparks, insbesondere wichtig an dem "Amazon-Durchbruch-Projekt", und hohe Projektvolumina wurden gesichert , nicht nur in Dänemark. Auch in Frankreich war man überaus aktiv. Die Bilanzwirkungen sollten hierbei relativ gering sein, sondern sich insbesondere im Ausblick und in den zukünftigen Plänen niederschlagen. Encavis ist einer der Werte, die diese Woche Zahlen liefern müssen. WICHTIG FÜR DIE ...

