DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schafft Sprung über 13.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX ist am Montag fulminant in die neue Woche gestartet und hat den Sprung über die Marke von 13.000 Punkte geschafft. Stützend wirkte, dass zunehmend Schwung in den Kampf gegen die Corona-Pandemie kam. Verwiesen wurde auf die erweiterte US-Zulassung von Plasma von genesenen Patienten zur Behandlung gegen Covid-19. Daneben erwog US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Zulassung des sich noch im Versuchsstadium befindlichen Corona-Impfstoffes von Astrazeneca noch vor den US-Präsidentschaftswahlen. Der DAX gewann 2,4 Prozent auf 13.067 Punkte.

Fed-Chef Powell wird Ergebnis der Strategieprüfung vorstellen

Der Kalender war zum Wochenstart nahezu leer. Marktteilnehmer warteten daher bereits auf den deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex am Dienstag. Daneben schauten die Anleger auf das virtuelle Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole in der laufenden Woche. Hier wird Fed-Chef Jerome Powell das Ergebnis der Strategieprüfung der US-Notenbank vorstellen.

Erstmals im DAX wurde nach dem traurigen Abgang des insolventen Skandalunternehmens Wirecard die Aktie von Delivery Hero gehandelt. Die Aktie verlor 0,7 Prozent, nachdem sie über weite Strecken des Handelsverlaufs mit Aufschlägen notiert hatte. Händler zeigten sich von Beginn an skeptisch: Nach der DAX-Aufnahme fallen Aktien oft, weil die Fantasie darauf bereits im Vorfeld eingepreist wurde.

Technologiewerte waren gesucht: Infineon stiegen um 2,8 und SAP um 2,1 Prozent. MTU Aero erholten sich stärker mit Aufschlägen von 5,2 Prozent. Unter den Autowerten ging es für Daimler um 4 Prozent nach oben. VW hinkten hinterher mit Kursgewinnen von 1,3 Prozent. Das Thema Abgasmanipulation nimmt kein Ende. Laut "Bild am Sonntag" hatte das Kraftfahrt-Bundesamt Ermittlungen gegen VW und Porsche eingeleitet. Porsche gewannen 1,3 Prozent.

Metro reagierten volatil auf den Abgang von Vorstandschef Olaf Koch. Der Abgang sei ein Erfolg für den aktivistischen Investor Daniel Kretinsky, der bereits knapp 30 Prozent der Metro-Aktien halte, hieß es im Handel. Zu Börsenschluss lagen Metro 0,9 Prozent vorn.

Bei Qiagen geht der AR-Chef

Nach einem ebenfalls schwankungsreichen Handel verloren Qiagen 0,7 Prozent. Hier hatte Aufsichtsratschef Hakan Björklund das Handtuch geworfen. Damit zog er die Konsequenzen aus der gescheiterten Übernahme durch Thermo Fisher. "Nach dem Scheitern hat eine Neubewertung der Aktie eingesetzt, die nun weitergehen dürfte", so ein Marktteilnehmer. Gemessen am Potenzial durch die Covid-19-Krise habe das Angebot von Thermo Fisher Qiagen unterbewertet. Der Aufsichtsrat hatte das Angebot von Thermo Fisher dagegen unterstützt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 64,2 (Vortag: 70,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,89 (Vortag: 3,12) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und einen -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.066,54 +2,36% -1,38% DAX-Future 13.057,00 +2,40% -0,09% XDAX 13.059,71 +2,09% -0,57% MDAX 27.630,39 +1,33% -2,41% TecDAX 3.117,56 +0,97% +3,40% SDAX 12.635,43 +1,09% +0,99% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,96% -22 ===

August 24, 2020 11:55 ET (15:55 GMT)

