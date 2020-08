DJ Aktien Schweiz schließen mit deutlichen Aufschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Freundliches Börsenwetter hat am Montag den Schweizer Aktienmarkt bestimmt. Im Gleichklang mit den Nachbarbörsen und der Wall Street zeigten sich die Anleger quer durch die Branchen kaufwillig. Erneut war es die Hoffnung auf baldige Fortschritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die die Risikofreude der Anleger stärkte. So haben die US-Behörden den Einsatz von Rekonvaleszenz-Blutplasma bei der Behandlung von Covid-19-Krankenhauspatienten erlaubt, weil es "effektiv" sein könnte, erklärte die Gesundheitsbehörde FDA. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 10.308 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 34,04 (zuvor: 32,85) Millionen Aktien.

Etwas ausgebremst wurde der Markt von den defensiven Schwergewichten. Nestle, Novartis und Roche gewannen unterdurchschnittlich zwischen 0,1 und 0,7 Prozent. Stärker gefragt waren die riskanteren Zykliker. So gewannen ABB 0,9 Prozent, Adecco 3,2 Prozent und Lafargeholcim 1,6 Prozent. Bei den Großbanken profitierten vor allem UBS (+2,3 Prozent) von der guten Stimmung.

Auch die Luxusgüterwerte waren gefragt. Sie haben im laufenden Jahr schwach abgeschnitten, auch wegen der Corona-Pandemie und der Spannungen zwischen China und den USA. Nun erholten sich Richemont um 1,8 Prozent und Swatch um 1,2 Prozent.

Sulzer zeigten sich sehr fest. Der Kurs stieg um 2,7 Prozent. Das Industrieunternehmen aus Winterthur übernimmt den schweizerisch-deutschen Hersteller von Injektionssystemen Haselmeier für einen Unternehmenswert von 100 Millionen Euro. Sulzer sieht Kosteneinsparungen unter anderem durch Skaleneffekte. "Von der Größenordnung ist die Übernahme stemmbar", sagte ein Händler.

August 24, 2020

