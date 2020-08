• Anzahl der Beschäftigten in der Entwicklung und dem Vertrieb von Games geht abermals um 4 Prozent zurück• 622 Unternehmen entwickeln und vertreiben Games in Deutschland• Games-Branche sichert knapp 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland game PressemeldungBerlin, 24. August 2020 - Die Anzahl der Beschäftigten,...

Den vollständigen Artikel lesen ...