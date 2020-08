Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nach Ansicht des Analysehauses Fitch Solutions weltweit sehr ungleich verteilt. Dies berichtet die Nachrichtenseite "mining weekly'.Danach weisen insbesondere durch die verschiedenen administrativen Reaktionen große Länderunterschiede auf. In Folge dessen ergeben sich auch deutliche Unterschiede beim Rückgang der Minenproduktion der einzelnen Staaten.Der neue Report von Fitch Solutions kommt danach zu dem Ergebnis, dass die Erzproduktion in China, Indonesien, Peru und Indien am stärksten von der Coronakrise betroffen sind, während in Australien, Russland und dem Iran die geringsten Störungen auftraten.Die Förderung von Zinn- und Kupfererz wird danach in diesem Jahr die größten Rückgänge aufweisen. Grund dafür ist eine regionale Konzentration von Kupfer- und Zinnprojekten in Asien und Lateinamerika.

