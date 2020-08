In der abgelaufenen Woche wiesen die internationalen Aktienmärkte eine freundliche Tendenz auf. Der MSCI World (Euro)-Index kletterte um + 0,8 %.Das Thema eines in Europa und vielen Schwellenländern offenbar laufenden Ausbruchs einer 2. Welle der Corona-Pandemie spielte in der letzten Woche auch weiterhin keine Rolle (in Asien und seit 24.07. selbst auch in den USA tägliche Neuinfektionszahlen anhaltend rückläufig, zudem erste Impfstoffzulassungen zeitlich immer näher rückend).Die Bilanz der Gewinnberichtsperiode in den USA zum 2. Quartal hat sich in der abgelaufenen Woche weiter leicht verbessert. Per 21.08. haben nun 95 % aller S&P 500-Konzerne ihre Quartalszahlen vorgelegt und 82 % (Vorwoche 81 %) von diesen konnten die Nettogewinnerwartungen der Analysten dabei übertreffen. Was jedoch noch wesentlich relevanter ist, als diese im historischen Vergleich von nur 65 % exzellente Gewinnüberraschungsquote, und auch viel eher den fortgesetzten Anstieg der US- und auch globalen Aktienmärkte fundamental erklärt, ist die Tatsache, dass die Analysten nun mittlerweile für 69 % aller S&P 500-Konzerne ihre Gewinnschätzungen für das 3. Quartal weiter angehoben haben, und es nur in 31 % aller Fälle zu einer weiteren Absenkung der Prognosen gekommen ist. Noch per Anfang Juni lagen diese vergleichbaren Anteile noch bei 45 % vs. 55 %, d.h. vor nicht einmal 2 Monaten überwogen die Absenkungen der Analystenprognosen für das 3. Quartal sogar noch. Dieses Bild für das 3. Quartal hat sich geprägt durch den sehr erfreulichen Verlauf der jetzigen Berichtsperiode in den USA also komplett gewandelt.

