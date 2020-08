Momentan kommen viele Demonstranten in Belarus zusammen, um gemeinsam gegen Alexander Lukaschenko vorzugehen, der erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Diesem wird Wahlbetrug und Machtmissbrauch vorgeworfen. Während viele Bürger Neuwahlen verlangen, beharrt er weiter auf seinen Sieg. Russland - ein enger Verbündeter - gratuliert Lukaschenko auch noch dazu und eine Niederlage sei aus Sicht des russischen Außenministers nicht erwiesen. Doch was ist seit der Wahl darüber hinaus passiert?Polizeigewalt, Verhaftungen und mangelnde BerichterstattungSeit der Wahl herrscht enorme Polizeigewalt in Belarus. Gerade dies brachte viele Einwohner erst dazu, sich den Protesten, die schon direkt nach der Wahl begonnen haben, anzuschließen. Tausende Menschen wurden bereits verhaftet. Die meisten wurden in Gefangenschaft schwer misshandelt und viele bleiben sogar noch verschwunden.

Den vollständigen Artikel lesen ...