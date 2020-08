Freiburg (ots) - Das tastende Vorgehen in der Krise, das Ausprobieren, Überprüfen und Nachbessern diverser Instrumente gegen Corona ist - ja: alternativlos. Derzeit steigen die Infektionsraten wieder und zwar nicht nur aufgrund vermehrter Tests, sondern auch wegen prozentual steigenden positiven Resultaten in diesen Tests. Eben deshalb hat man Länder zu Risikogebieten erklärt, wurden Heimkehrer von dort zu Tests verpflichtet. Nun zeigt sich, dass zum einen die Labore an Kapazitätsgrenzen stoßen und zum anderen die Regelung selbst Lücken aufweist. Eine Kurz-Quarantäne inklusive Test nach frühestens fünf Tagen könnte mehr Schutz für alle bieten. Wir werden uns also wohl darauf einzustellen haben. Einstweilen. http://www.mehr.bz/khs238p



