NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungen auf erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten bei Corona-Infektionen haben den US-Börsen zum Wochenstart weiteren Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag auf den höchsten Stand seit Ende Februar, als der Corona-Börsencrash begonnen hatte. Er schloss mit plus 1,35 Prozent auf 28 308,46 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,00 Prozent auf 3431,28 Punkte hoch, womit er nur knapp unter seinem kurz vor Börsenschluss erreichten Rekordhoch blieb.



US-Präsident Donald Trump hatte eine Notfallgenehmigung erteilt für die Behandlung von Corona-Patienten mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Virus enthält. Die US-Regierung erwägt zudem, das Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoffkandidaten vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca zu beschleunigen.



Die Stars im US-Technologiesektor wie Apple oder Amazon hatten im frühen Handel weitere Kursrekorde aufgestellt und damit auch den Nasdaq 100 zeitweise in bisher ungekannte Höhen getrieben. Zum Handelsschluss stand der technologielastige Index mit 11 626,17 Punkten nicht mehr ganz so hoch, es war aber immer noch ein Plus von 0,61 Prozent./ajx/he



