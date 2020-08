DJ Qiagen führt Covid-19-Test auf dem US-Markt ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen führt seinen neuen Covid-19-Test auf dem US-Markt ein. Dies teilte das MDAX-Unternehmen am späten Montag mit. Hierbei handelt es sich um einen einfach zu bedienenden, digitalen Test, der auf einem portablen Gerät ausgeführt wird. Er kann in zehn Minuten Antikörper in Personen nachweisen, die dem SARS-CoV-2 Virus, dem Auslöser von COVID-19, ausgesetzt waren.

Die Einführung des Antikörpertests folgt auf Qiagens Antrag auf Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA. Erste Auslieferungen sollen Ende August 2020 stattfinden. Eine CE-IVD-Kennzeichnung für Europa und andere Märkte ist darüber hinaus für die kommenden Wochen geplant. Qiagen hat den Test in Zusammenarbeit mit Ellume, einem australischen Experten für digitale Diagnostik, entwickelt.

