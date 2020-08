Aktien von Gaming-Anbietern haben Konjunktur. Das merkt man besonders, wenn man sich die langfristigen Aktiencharts etablierter Spieleproduzenten wie zum Beispiel Activision Blizzard, Electronic Arts oder Tencent anschaut. Auch in Europa gibt es einen Herausforderer, der in diesem Wachstumsmarkt mitmischen möchte und die Milliardenbewertung bereits überschritten hat. Die Rede ist von Stillfront (ISIN: SE0007704788), einen schwedischen Gaming-Produzenten. Die Aktie zeichnet sich durch ein starkes anorganisches Wachstum bei einer guten Finanzlage aus. Auch überzeugen die Profitabilität sowie der starke Cashflow. Rechnet man jedoch das Wachstum durch Akquisition heraus, so könnte man die Aktie als teuer interpretieren. Ob sie aber dennoch gemäß den Kriterien der High-Growth-Investing-Strategie ein Kauf sein kann, das wollen wir mit der folgenden Analyse abwägen.

