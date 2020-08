BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften wollen an diesem Dienstag in Berlin ihre Forderungen für die künftigen Einkommen von bis zu 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beschließen. Damit läuten Verdi, der Beamtenbund dbb und weitere Gewerkschaften die Tarifrunde für Bund und Kommunen ein. Die Forderungen sollen um 14.00 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bei der jüngsten Tarifrunde hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften im April 2018 insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld bis März 2020 vereinbart. Die Tarifverhandlungen sollen am 1. September in Potsdam beginnen und nach jetziger Planung am 23. Oktober enden./bw/DP/he

