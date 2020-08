DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Finanzierung

- Halbjahresergebnisse konnten erneut verbessert werden: - Portfoliowert zum H1-2020 auf rund 210,8 Millionen Euro gestiegen (31.12.2019: rund 205,6 Millionen Euro) - Operativer Cashflow um 286% gesteigert auf rund EUR 2,9 Millionen

(H1-2019: rund 1,0 Millionen Euro) - Finanzierungsstruktur verbessert - weiteres Einsparpotenzial soll kurzfristig gehoben werden - Ankermieter mit rund 7.800m² verlängert Vertrag auf über 10 Jahre - Hohe Standorttreue der Mieter über das gesamte Portfolio, rege Nachfrage nach Neuanmietungen - Mietstundungen wegen Covid 19 bei rund 0,05% des Gesamtvolumens - Investitionen in Bürogebäude in deutschen Sekundärlagen zeigen sich resilient gegen Covid-19-Krise. Köln, 25. August 2020 - Die DIOK RealEstate AG (DIOK), ein auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, hat heute ihren Halbjahresabschluss veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2020 konnte eine weitere Immobilie erworben werden, so dass der Gesamtwert der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien sich zum 30.06.2020 auf 210,8 Millionen Euro belief (31. Dezember 2019: 205,6 Millionen Euro). Die wesentlichen Finanzkennzahlen spiegeln sowohl die gute operative Performance des Portfolios, als auch die Effekte aus den ersten Refinanzierungen wider. So ist der operative Cash Flow von 1.012.220,69 Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres auf 2.894.082,58 Euro gestiegen und konnte sich somit fast verdreifachen. Auch der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit ist nach einem negativen Ergebnis von - 1.025.094,01 Euro auf 107.984,65 gestiegen und damit nunmehr positiv. Maßgeblich dafür ist das positive Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, das mit 4.935.971,96 Euro ebenfalls deutlich über dem des Vergleichszeitraumes 2019 lag (1.926.119,73 Euro). Der Grund für diese deutliche Steigerung liegt vor allem darin, dass die im Portfolio der DIOK gehaltenen, sukzessive erworbenen Assets inzwischen zum größten Teil während des gesamten Betrachtungszeitraums Ergebnisbeiträge lieferten. Optimierung der Finanzierungsstruktur Zudem konnte die DIOK Ihre Finanzierungsstruktur erneut verbessern und plant, kurzfristig weitere attraktive Finanzierungen abzuschließen und dadurch die Zinskosten weiter zu senken. Im ersten Halbjahr 2020 erfolgte eine weitere Refinanzierung, die zu einem gesteigerten Cashflow und zu einer besseren, langfristigen Finanzierungsstruktur führte. Durch die erfolgreichen Refinanzierungen konnten die kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 6,9 Millionen Euro verringert werden (31. Dezember 2019: 29,1 Millionen Euro). Allein die zuletzt erfolgte Refinanzierung hat zu einer Zinsersparnis in Höhe von rund 410.000 Euro pro Jahr geführt. Die DIOK plant darüber hinaus weitere kurzfristige Refinanzierungen und erwartet, dadurch insgesamt ein Zinseinsparpotenzial in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro pro Jahr zu realisieren. Weiterer Vermietungserfolg mit Ankermieter Die DIOK hat bei einem Objekt ihres Bestandsportfolios mit einem langjährigen Mieter eine Vertragsverlängerung um mehr als 10 Jahre abgeschlossen. Hierdurch konnte der WALT in dieser Liegenschaft auf 7,9 Jahre gesteigert werden (davor: 3,4 Jahre). Der Ankermieter nutzt eine Fläche von rund 7.800 m² und befindet sich schon länger als 10 Jahre im Gebäude. Covid 19 Update Das Portfolio der DIOK zeigt sich auch zum Ende des ersten Halbjahres 2020 weiterhin resilient gegen die Covid-19-Krise. Die Mietstundungen im Zusammenhang mit Covid 19 belaufen sich zwischenzeitlich nur noch auf rund 0,05% der gesamten jährlichen Nettokaltmiete des Portfolios. Aufgrund der breiten Risikodiversifikation, durch die hohe Anzahl verschiedener Mieter aus unterschiedlichen Industrien und durch die Verteilung auf unterschiedliche Lagen sowie die stringente Fokussierung auf Bürogebäude erwartet die DIOK keine negativen Effekte. Vielmehr konnte der GAV in diesem durch Covid 19 geprägten ersten Halbjahr 2020 auf rund 210,8 Millionen Euro gesteigert werden. Das Portfolio wuchs auf nunmehr 16 Objekte mit einer Fläche von insgesamt mehr als 116.000 m². Daniel Grosch, Vorstand der Diok RealEstate AG: "Unsere operativen Zahlen für das erste Halbjahr zeigen, dass wir einen positiven Cash Flow produzieren und über weiteres Steigerungspotenzial durch Refinanzierungen und Portfoliowachstum verfügen. Wir halten daher an unserem Ziel fest, den Bestand der DIOK bis zum Jahresende auf 400 Millionen Euro zu verdoppeln. Dass unser Geschäftsmodell erfolgreich und krisenfest zugleich ist, bestärkt uns darin, das Wachstum weiter zu beschleunigen und einer der wesentlichen Marktteilnehmer für Office in Sekundärlagen zu werden. Insgesamt verlängert der überwiegende Teil der Bestandsmieter, sollte der Vertrag zum Laufzeitende kommen. Darüber hinaus werden weiterhin Neuanmietungen nachgefragt. Vor diesem Hintergrund geht die DIOK davon aus, kurzfristig weiteren Leerstand (Aktuell rund 5,2 %) abbauen zu können. Verschiedenste Refinanzierungen werden daher noch in diesem Jahr umgesetzt und führen, über die operative Performance hinaus, zu weiteren positiven Effekten. Hier stehen wir kurz vor dem Abschluss einer Option, die eine rund siebenstellige Zinseinsparung verspricht."

E dietze@rueckerconsult.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. Zum ersten Halbjahr 2020 belief sich der Wert des Immobilienportfolios auf rund 210,8 Millionen Euro. Die von der DIOK RealEstate AG im September 2018 begebene Unternehmensanleihe 2018/2023 mit der ISIN DE000A2NBY22 ist in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.

