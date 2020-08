Tesla fährt kurz vor dem Aktiensplit historischen Meilenstein ein

Nach der jüngsten Kursrallye greift Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) zu einem Mittel, das sich bereits bei Apple bewährt hat Der kalifornische Elektrowagenbauer wird einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 5 durchführen. Doch bevor es Ende des Monats so weit ist, erreichte Tesla einen bemerkenswerten Meilenstein.

Nicht aufzuhalten

In der vergangenen Woche knackte die Tesla-Aktie zum ersten Mal die Marke von 2.000 US-Dollar. Es ist gar nicht so lange her, dass man sich am Markt angesichts eines Kurses der Tesla-Aktie von 1.000 US-Dollar verwundert die Augen gerieben hatte. Seit Anfang 2020 hat sich der Wert des Papiers fast verfünffacht. Nicht einmal Corona konnte der Börsenstimmung rund um Tesla schaden.

Auch weil gerade in Zeiten von COVID-19 viele Privatanleger Aktieninvestments für sich entdeckt haben. Und weil gerade die junge Generation auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte schaut, bietet sich ein Tesla-Investment an. Schließlich verspricht Tesla eine emissionsfreie Mobilität. Allerdings wurde die optisch teure Aktie gerade im Hinblick auf Privatanleger zum Problem. Die Lösung folgte prompt. Diese schaute sich Tesla bei einem alten Bekannten ab.

