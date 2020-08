Die Futures signalisieren eine weitere starke Eröffnung und schließen im asiatischen Handel nahtlos an den starken Auftakt vom Montag an. Der DAX-Future notiert vorbörslich bei mehr als 13.140 Punkten und liegt damit mehr als 0,5 % im Plus. Auch die US-Futures bewegen sich alle im Plus. Angeführt werden die amerikanischen Futures vom Dow-Future, der mehr als 0,5 % auf über 28.390 Punkte steigt.Die deutschen Aktien schossen am Montag aus den Startlöchern. Angetrieben von den Hoffnungen auf eine neue Corona-Therapie mit Blutplasma und einen neuen Impfstoff von AstraZeneca kletterte der DAX mit Schwung über die Marke von 13.000 Punkten und konnte im Hoch bis auf 13.104,31 Punkte steigen. Am Ende schloss der deutsche Leitindex bei 13.066,54 Punkten (+2,36 %). Die größten Gewinner im DAX waren die Aktien von MTU Aero Engines (+5,16 %) und der BASF (+4,54 %).

