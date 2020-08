The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.08.2020AktienIT0005417040 Sourcesense S.p.A. ItalienCA38065C1059 Gold'n Futures Mineral Corp. KanadaGG00BMX4VR69 Landore Resources Ltd. GuernseyAU000000MXC6 MGC Pharmaceuticals Ltd. AustralienUS4282952088 Hexindai Inc.GB00BN4R5Q82 Netscientific PLCSE0014684528 Kinnevik ABCA9599073041 Western Troy Capital Resources Inc.CA5443122000 Los Andes Copper Ltd.CA37890Y3086 Global Energy Metals Corp.AnleihenUSU57238AE43 QUALCOMM Inc. USA DE000A3E46Y9 TAG Immobilien AG Deutschland US532457BZ08 Eli Lilly and Company USA US45950KCU25 International Finance Corp. USA