Die börsennotierte Immobiliengesellschaft S Immo AG hat in dem von Covid-19 beeinträchtigten 1. Halbjahr einen Gewinn von 16,1 Mio. Euro (gegeüber 147,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode) vorgelegt. CEO Ernst Vejdovszky: "Das zweite Quartal - insbesondere die Monate April und Mai - brachten zum Teil massive, Corona-bedingte Einbußen. Trotzdem haben wir in Summe ein positives Ergebnis erreicht und wir arbeiten weiterhin daran, die Auswirkungen der Krise so gering wie möglich zu halten. Nach aktuellem Stand gehen wir jedenfalls davon aus, dass die größten Einbrüche hinter uns liegen und wir im 2. Halbjahr eine schrittweise Erholung sehen werden." Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung betrug 10,2 Mio. Euro (1. Hj. 2019: 134,1 Mio.). Wesentlich ...

