Beim genauen Studium der Tagesordnung der Hauptversammlung der S Immo AG (am 12. Oktober 2020) ist mir der Punkt 11 ins Auge gesprungen. Da steht 11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 7 Abs 2 in der Weise, dass der letzte Satz ersatzlos entfällt. Neugierig wie ich bin, habe ich besagten Satz (klick hier für die Satzung) für dich herausgefunden: "Eine Bestellung zum Vorstand ist letztmalig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...