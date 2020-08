Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bundrenditen sollten sich auch in dieser Woche in relativ engen Bandbreiten halten, wobei für 10-jährige Laufzeiten die Handelsspanne weiterhin von -0,55% bis -0,45% reichen sollte, so die Analysten der DekaBank.Ausbrüche aus dieser Spanne erscheinen - so wie vor zwei Wochen - nur aufgrund von Sonderfaktoren und dann auch nur temporär möglich, so die Analysten der DekaBank. Spannender werde die Situation erst Richtung Mitte September, wenn die EU mit massiven Neuemissionen an den Markt komme. Auch wenn die Divergenz zwischen den Inflationserwartungen und den nominalen Renditen in den USA und der Eurozone eigentlich für eine gewisse Kurvenversteilerung spreche, dürften die Argumente dafür erst im 4. Quartal deutlicher werden. (Ausgabe vom 24.08.2020) (25.08.2020/alc/a/a) ...

