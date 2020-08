Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Aus den USA sehen wir sehr gute Vorgaben mit neuen Rekordständen. Der DAX hat gestern über 13.000 Punkten geschlossen und könnte heute die 13.100 Punkte Marke erreichen. Die Chinesen und die USA nähern sich vorsichtig an - es besteht die Hoffnung, dass der Phase I Deal umgesetzt wird. Auch im Kampf gegen das Corona-Virus gibt es positive Entwicklungen. In Deutschland erwarten wir heute den IFO Geschäftsklimaindex. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.