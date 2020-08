Vancouver, B.C., 25. August 2020 - FALCON GOLD CORP. (FG:TSX-V), (3FA:FWB), (FGLDF:OTC PINKS); ("Falcon" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 4.440 Hektar ("ha") 110 Kilometer ("km") nordöstlich von Red Lake (Ontario) im Grünsteingürtel Birch-Uchi am Springpole Lake erworben hat. Falcons neues Konzessionsgebiet Springpole West besteht aus 197 Claims mit 217 Parzellen und erstreckt sich von McNaughton Township über etwa 22 km nach Nordosten, wo seine am nordöstlichsten gelegenen Parzellen weniger als 4 km von der Goldlagerstätte Springpole entfernt liegen.Die Claims erstrecken sich über 13,5 km Streichlänge eines goldhaltigen verkieselten Vulkan- und Sedimentgestein-Kontakts und einer wichtigen, konzessionsgebietsweiten Verwerfungszone. Historische Arbeiten haben auf bedeutende Gold- und Silberwerte an der Oberfläche und in der Tiefe hingewiesen. Im Jahr 1979 durchteufte Sherritt Gordon Mines Ltd. in einem Diamantbohrloch 19,40 Gramm Gold pro Tonne ("g/t Au") auf 30 Zentimetern innerhalb einer Deformationszone, die in ein Quarzgang-Stockwerk-System gelagert war. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Massivsulfidkörper entlang der Verwerfungszone von früheren Betreibern abgebaut wurden, wobei oberirdische Stichproben Werte von bis zu 8,38 % Zn, 16 g/t Ag und 0,05 g/t Au ergaben und Bohrungen im Bereich von geophysikalischen Anomalien 0,25 % Cu, 2,68 % Zn und 0,05 g/t Au auf 1 Meter ("m") durchteuften (BP Resources, 1985).Das Konzessionsgebiet grenzt direkt an die Goldlagerstätte Springpole von First Mining Gold Corp. ("First Mining") an, die als eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Kanada gilt, und erstreckt sich über dasselbe geologische Terrain wie diese erstklassige Goldlagerstätte. Im November 2019 führte First Mining seine wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA") durch und wies eine angezeigte Ressource von 139,1 Millionen Tonnen mit 1,04 g/t Au und 5,4 g/t Ag, also 4.670.000 Unzen Gold und 24.190.000 Unzen Silber, sowie eine abgeleitete Ressource von 11,4 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,63 g/t Au und 3,1 g/t Ag, also 230.000 Unzen Gold und 1.120.000 Unzen Silber, aus.Das Gebiet ist per Wasserflugzeug bzw. über einen mit Quads befahrbaren Weg und eine Winterstraße zugänglich. Das Konzessionsgebiet liegt in weniger als 6 km Entfernung von einer Allwetter-Schotterstraße und Stromleitungen (Wasserkraft) befinden sich auch in der Nähe.Chief Executive Officer Herr Karim Rayani meint: "Mit unserem neuen Goldkonzessionsgebiet Springpole West erweitern wir das Portfolio von Falcon im bergbaufreundlichen Goldgebiet Red Lake um einen großen strategischen Grundbesitz. Falcon steigert den Unternehmenswert durch den Erwerb von Projekten mit nachweislichem Potenzial in der Nähe von größeren Akteuren wie Agnico Eagle Mines bei Central Canada und jetzt First Mining bei Springpole West weiterhin erheblich. Nachdem First Mining die lokale Infrastruktur in Partnerschaft mit den örtlichen First Nations-Gemeinschaften und der Regierung von Ontario verbessert, hat das Unternehmen das zunehmende Potenzial dieser Region erkannt, was uns dazu veranlasste, den Erwerb dieses großen Pakets von Gold- und Silberbergbauclaims aggressiv zu verfolgen. Im nächsten Schritt werden wir uns auf die Zusammentragung und Digitalisierung aller verfügbaren historischen Arbeiten konzentrieren, um unsere Arbeitsprogramme so bald wie möglich planen und aufnehmen zu können."ABBILDUNG 1: Projekt Springpole West von Falcon Gold im Nordwesten von Ontario (Kanada).Qualifizierter SachverständigerDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Alex Pleson, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.Über Falcon Gold Corp. und das Goldminenprojekt Central CanadaFalcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Generierung, den Erwerb und die Exploration von aussichtsreichen Projekten auf dem amerikanischen Kontinent gerichtet ist. Falcons Vorzeigeprojekt, die Goldmine Central Canada, liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Agnico Eagles Goldlagerstätte Hammond Reef, die über eine gemessene und angezeigte geschätzte Ressource von 208 Millionen Tonnen mit 4,5 Millionen Unzen Gold verfügt. Das Goldkonzessionsgebiet Hammond Reef liegt entlang der Verwerfung Hammond, die ein Ausläufer der Verwerfungszone Quetico (die "QFZ") ist und möglicherweise die Kontrolle der Goldlagerstätte darstellt. Das Goldkonzessionsgebiet Central Canada liegt entlang eines ähnlichen wichtigen Ausläufers der QFZ.Die Geschichte der Goldmine Central Canada beinhaltet:- 1901 bis 1907: Abteufung eines Schachtes bis zu 12 Meter Tiefe und Produktion von 27 Unzen Gold aus 18 Tonnen mithilfe eines Pochwerks.- 1930 bis 1934: Central Canada Mines Ltd. installierte eine Goldmühle mit 75 Tagestonnen Kapazität. Die Erschließungsarbeiten beinhalteten 1.829 Bohrmeter und die Abteufung eines vertikalen Schachtes bis zu 45 Meter Tiefe sowie Querschlägen und Strecken über 42 Meter auf der 100-Meter-Sohle. Im Dezember 1934 waren in der Mine rund 230.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,9 g/t Au abgegrenzt.- 1935: Angesichts der anhaltenden Finanzkrise im Rahmen der Großen Depression konnte Central Canada Mines die Betriebstätigkeit nicht mehr finanzieren und der Minenbetrieb wurde eingestellt.- 1965: Anjamin Mines führte Diamantbohrungen durch. Dabei wurden in Bohrloch S2 ein Abschnitt von 2 Fuß mit 37,0 g/t Au und in Bohrloch S3 44,0 g/t Au auf 7 Fuß durchteuft.- 1985: Interquest Resources Corp. brachte 13 Diamantlöcher über insgesamt 1.840 Bohrmeter nieder und durchteufte dabei 30,0 g/t Au auf einem Abschnitt von 3,8 Fuß.- 2010 bis 2012: TerraX Minerals Inc. absolvierte Programme, die das Anlegen von Schneisen, geologische Messungen und Bohrungen über 363 Meter umfassten.- Juli 2020: Falcon Gold Corp. führte sein erstes 7 Löcher umfassendes Bohrprogramm über insgesamt 1.055 Bohrmeter durch. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen zusätzliche Mineralclaims mit 7.477 ha Fläche - bestehend aus 369 Parzellen - unmittelbar südlich und nordwestlich des Konzessionsgebiets Hammond Reef von Agnico Eagle Mines Ltd. mittels Abstecken.Das Unternehmen ist außerdem im Besitz von drei anderen Projekten: das Goldkonzessionsgebiet Camping Lake im weltweit bekannten Bergbaugebiet Red Lake, eine Beteiligung von 49 % am Goldkonzessionsgebiet Burton Gold (Iamgold hält die restlichen Anteile) unweit von Sudbury (Ontario) und die Goldclaims Spitfire-Sunny Boy in der Nähe von Merritt (BC). 