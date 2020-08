Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Schaufenster? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Apple, Fraport und die künftige Zusammensetzung des Dow Jones.

MÄRKTE & IMPULSE

> USA | Wall Street: Ein neuer Therapieansatz bei Corona-Erkrankungen sorgte gestern für Optimismus an der Wall Street. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat einer Therapie mit Blutplasma per Eilzulassungsverfahren die Genehmigung erteilt. Die Aktien-Indizes kletterten daraufhin deutlich, obwohl es bislang kaum wissenschaftliche Belege dafür gibt, dass diese Behandlungsform Wirkung zeigt. Der zeitliche Zusammenhang zwischen den kritischen Worten Trumps in Richtung der Gesundheitsbehörde und der kurz darauf erfolgten Zulassung hinterlässt zudem einen faden Beigeschmack. Trump drängt auch bei Impfstoff-Kandidaten auf weitere Genehmigungen im Eilverfahren, um möglichst noch vor dem Wahltermin Anfang November einen Wirkstoff präsentieren zu können.

28.308 Punkte erreichte der Dow Jones. Für den S&P 500 ging es um ein Prozent nach oben und der Nasdaq100 schaffte ein Plus von 0,6 Prozent.

Bei Apple rückt der Tag des Aktiensplits im Verhältnis 1:4 näher. Am 31. August ist es soweit. Die Vorfreude bei den Anlegern ist schon jetzt groß. Der Kurs hat die Marke von 500 Dollar überwunden und die Marktkapitalisierung über zwei Billionen getrieben. Kursstützend wirkt auch die nahende Präsentation der neuen iPhone-Generation.

UNTERNEHMEN & NACHRICHTEN

