HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Die von den Versicherern mitgeteilten Leistungsansprüche wegen Covid-19 dürften im bisherigen Jahresverlauf erst bei etwa der Hälfte der Konsensschätzungen liegen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem werteten die von ihm beobachteten Versicherer die Virus-Pandemie eher wie eine sehr große Naturkatastrophe als wie eine außerordentlich große Belastung. Was die Krise ungewöhnlich mache, sei die Langwierigkeit. Munich Re und Zurich dürften indes am besten aufgestellt sein, um von dem deutlichen Anstieg in den Preisfestlegungen zu profitieren. Munich Re sei sein "Top Pick"./ck/gl



