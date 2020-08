ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carlsberg von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 720 auf 1000 dänische Kronen angehoben. Die Hochstufung beruhe unter anderem auf den mittelfristigen Perspektiven in Asien, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starke Bilanz und die Stabilisierung des Russland-Geschäfts sprächen ebenfalls für den Brauerei-Konzern. Der Kursrückgang in der vergangenen Woche eröffne eine Einstiegsgelegenheit./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2020 / 20:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DK0010181759

