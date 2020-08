EXCHANGE NOTICE 25 AUGUST 2020 BONDS TRADING ENDS: CRAJ0237522 Trading in the bond CRAJ0237522 of Cramo Oyj will end on the Nasdaq Helsinki on 25 August 2020. Identifiers: Trading code: CRAJ0237522 ISIN code: FI4000232509 Last trading day: 25 August 2020 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260