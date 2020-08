Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Öffentliche AufträgeWien/Freital - Die STRABAG SE hat den Zuschlag der DB Netz AG für zwei große Bahnbau-Aufträge im Osten Deutschlands erhalten. Die Tochtergesellschaft STRABAG Rail GmbH wird in ARGE mit der STRABAG AG die Bahnstrecke zwischen der Landesgrenze Berlin/Brandenburg und dem Berliner Außenring für den Fernverkehr ausbauen (BV "Dresdner Bahn"; VP 5). Zum Projekt zählt auch die Anbindung des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) an den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Der Auftrag hat ein Volumen von rd. EUR 105 Mio. Die Bauarbeiten beginnen im August 2020, die Fertigstellung der Bauhauptleistungen ist für Januar 2025 vorgesehen.STRABAG Rail wird zudem federführend in einer ARGE mit der Hentschke Bau GmbH auf der Bahnstrecke Leipzig-Dresden den Teilabschnitt zwischen Zeithain und Leckwitz für den Fernverkehr ausbauen (BV Zeithain; Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 9). Das Volumen für diesen Auftrag liegt bei rd. EUR 87 Mio. Nach gut fünf Jahren (61 Monaten) Bauzeit soll das Bauvorhaben im Sommer 2025 abgeschlossen werden. Die STRABAG Rail GmbH wird beide Aufträge mit Teams ihres Bereichs Ost realisieren."Wir freuen uns, über das Vertrauen in unsere Bahnbau-Kompetenz und darüber, gleich mit zwei großen Projekten am Ausbau der deutschen Schieneninfrastruktur maßgeblich mitwirken zu können. Es sind wichtige Schritte, auf dem Weg die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn als umweltfreundliches und schnelles Verkehrsmittel weiter zu steigern", erklärte Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.Neue Gleise für schnelle ICE-Verbindung zum Flughafen BERIm Süden Berlins lässt die DB Netz AG den 16 km langen Streckenabschnitt vom Berliner Südkreuz bis Blankenfelde ("Dresdner Bahn") für den modernen Nah-, Regional- und Fernverkehr ausbauen, unter anderem um eine schnelle ICE-Verbindung vom Zentrum Berlins zum Flughafen BER zu ermöglichen. Das Teilstück der Strecke Berlin-Dresden ist bisher nur für S-Bahnen und den Dieselgüterverkehr nutzbar. Der Auftrag der ARGE aus STRABAG Rail und STRABAG-Direktion Nord-Ost (VP 5) umfasst den Bau des rd. drei km langen Gleisabschnitts zwischen der Landesgrenze zu Brandenburg und dem Berliner Außenring sowie den Neubau der Mahlower Kurve zur Anbindung des Flughafens BER an die "Dresdner Bahn". Im Zuge des Projekts wird das STRABAG-Team unter anderem zwei Fernbahngleise inklusive Weichen, Oberleitungen und Sicherungstechnik errichten, das vorhandene S-Bahngleis versetzen sowie Schallschutzwände bauen. Zudem gilt es dabei, als Ersatz der bisherigen Bahnübergänge vier Überführungen und einen Personentunnel zu realisieren sowie ein Kreuzungs-bauwerk zur niveaufreien Ausfädelung der Mahlower Kurve.Im Zuge des laufenden Ausbaus der Bahnstrecke Leipzig-Dresden zur Hochgeschwindigkeitsverbindung wird der rd. zehn km lange, zweigleisige Abschnitt zwischen Zeithain und Leckwitz von Grund auf saniert und neu aufgebaut. Das Bauprojekt Zeithain (VDE 9) umfasst neben dem Neubau der Gleisanlage samt Tiefbau, Entwässerung und Kabeltiefbau unter anderem die komplette Erneuerung der Signal- und Stellwerkstechnik, den Aufbau neuer Oberleitungen sowie den Neubau bzw. die Sanierung der Haltepunkte Glaubitz und Nünchritz (Bahnsteige und P&R-Anlage). Die Anpassung von vier Brückenbauwerken auf der Strecke, der Bau neuer Überführungen und Durchlässe sowie die Errichtung von Lärmschutzwänden mit einer Gesamtfläche von 30.000 m2 sind Bestandteil des Auftrags.Ende der Mitteilung euro adhocAnhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10545431/0/STRABAG_Rail_DB-Aufträge_Sachsen_Aug20_d.pdfEmittent: STRABAG SEDonau-City-Straße 9A-1220 WienTelefon: +43 1 22422 -0FAX: +43 1 22422 - 1177Email: investor.relations@strabag.comWWW: www.strabag.comISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9Indizes: SATX, ATX, WBIBörsen: WienSprache: Deutsch