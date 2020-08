Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich in Abwesenheit wichtiger Datenveröffentlichungen und angesichts einer erhöhten Risikobereitschaft abgeschwächt und die 21-Tagelinie bei 176,90 durchbrochen, so die Analysten der Helaba.Heute stehe das ifo Geschäftsklima Deutschland im Mittelpunkt des Interesses. Ein Anstieg sei möglich und auch das US-Verbrauchervertrauen könnte etwas zulegen, sodass Konjunktursorgen zumindest nicht größer würden und der Rentenmarkt von dieser Seite nicht unterstützt werde. Das technische Bild bleibe zudem insgesamt getrübt. Unterstützungen seien um 176,30 und an der 100-Tagelinie bei 176,00 zu finden. Entscheidend auf der Oberseite seien die Marken 177,37 und 178,01. Die Trading-Range liege zwischen 176,30 und 177,37. (25.08.2020/alc/a/a) ...

