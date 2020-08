Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer turnusmäßigen Sitzung haben die verantwortlichen Entscheidungsträger der Bank of England erwartungsgemäß keine nennenswerten Anpassungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Demnach sei insbesondere die Bank Rate unverändert bei 0,10% belassen worden. Auch mit Blick auf das Wertpapierankaufprogramm hätten die Mitglieder des Monetary Policy Committee (MPC) offenkundig zunächst keinen Anpassungsbedarf gesehen, sodass die Notenbanker weiterhin an ihrer Zielgröße von GBP 745 Mrd. festhalten würden. Sowohl die Leitzinsentscheidung als auch die Abstimmung zum Quantitative Easing hätten keine Abweichler hervorgebracht. Noch im Juni habe BoE-Chefvolkswirt Andrew Haldane mit Blick auf das Ankaufprogramm gegen eine Aufstockung der Zielgröße von GBP 645 Mrd. auf GBP 745 Mrd. votiert. ...

