Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.272,94 Punkten nach 2.247,21 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 25,73 Punkten bzw. 1,14 Prozent.Auch das europäische Umfeld startete freundlich in die Sitzung. Marktbeobachter verwiesen auf positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie auf die Hoffnung ...

