Das Thema E-Learning hat in der Corona-Zeit eine sehr hohe Relevanz erhalten. Besonders gut positioniert in diesem Marktsegment ist der Anbieter von webbasierten IT- Kursen Pluralsight.Die IT ist heutzutage aus Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Ein gutes IT-Know-how ist somit eine feste Voraussetzung für nahezu jeden Berufszweig. Und so ist in den letzten Jahren der Bedarf nach Weiterbildung und E-Learning im Bereich IT massiv angestiegen. Ein Profiteur dieser Entwicklung ist Pluralsight - der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...