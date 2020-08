Prag/Erlangen (ots) - Die Brand Experience Agentur SCHACHZUG verantwortet ab sofort die kreative Konzeption und kommunikative Ausgestaltung von Weltpremieren, Messeauftritten und internationalen Presseveranstaltungen der Marke SKODA Auto. Dem Engagement vorausgegangen ist ein mehrstufiger, internationaler Ausschreibungsprozess, in welchem sich die Erlanger Kreativagentur schlussendlich durchsetzen konnte.Den Anfang der Zusammenarbeit mit der tschechischen Traditionsmarke macht die Weltpremiere des SKODA ENYAQ iV im O2-Universum in Prag am 01. September 2020. Auf dem Event feiert SKODA zudem sein 125-jähriges Jubiläum. Damit gewährt eines der ältesten noch produzierenden Unternehmen der Automobil-Branche exklusive Einblicke in seine DNA und präsentiert ausgewählte Meilensteine sowie den Schritt in die elektrische Zukunft.Das Event-Format hierfür wird "voll-hybrid". Das bedeutet, dass es einen "konventionellen" Anteil in Form eines Events mit klassischem Ablauf und Gästen vor Ort gibt und eine "elektrifizierte" virtuelle Ausprägung. Die Online-Gäste werden in einer digitalen Location empfangen, nehmen live am Event teil und erhalten on top einen umfangreichen Einblick in die Historie und Gegenwart von SKODA."SCHACHZUG hat uns mit einem strategisch durchdachten, innovativen, überraschenden und zugleich menschlichen Ansatz überzeugt und damit auch die Kernwerte unserer Marke getroffen. Mit der hybriden Ausrichtung aus realem und virtuellem Event-Haus gehen wir einen neuen Weg bei einer Weltpremiere", begründet Jens Katemann, Leiter der weltweiten Kommunikation bei SKODA Auto, die Entscheidung für die Erlangener Kreativen."Bei SKODA bedanke ich mich an dieser Stelle gleich zweimal. In erster Linie für das Vertrauen in SCHACHZUG und das spannende Engagement. Wir freuen uns wirklich mega über die Zusammenarbeit! Aber auch für das Commitment zur Live-Communication. Es ist unser erstes Publikumsevent seit dem Lockdown und wir hoffen damit branchenweit ein Zeichen setzen zu können, das Auftraggeber motiviert, mit ihren Partnern und Agenturen wieder anzupacken", so unterstreicht Ron Schneider, CEO & Founder der Agentur, die Wichtigkeit des Engagements.Über SCHACHZUG:Die international aktive Kreativagentur SCHACHZUG mit Sitz in Erlangen wurde 2008 gegründet. Ihre Expertise liegt in den Bereichen Brand Experience & Communication mit Fokus auf den Branchen Automotive, Technologie und Lifestyle. Die GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Süd und folgt konsequent ihrer Mission: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. SCHACHZUG - we make the Brand. Experience. Move.www.schachzug.de/ (https://www.schachzug.de/)Pressekontakt:Daniel MüllerChief Operating OfficerSCHACHZUG® - Agentur für Markenkommunikation GmbHTelefon: +49 160 91658433E-Mail: daniel.mueller@schachzug.deKarin SchneiderAgency DirectorSCHACHZUG® - Agentur für Markenkommunikation GmbHTelefon: +49 9131 97616 20E-Mail: karin.schneider@schachzug.deOriginal-Content von: SCHACHZUG - Agentur für Markenkommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82591/4688232