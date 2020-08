Heidelberg (ots) - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat heute die neuen Regionalklassen in der Kfz-Versicherung bekannt gegeben. Eine Berechnung des Vergleichsportals Verivox zeigt, dass der Wohnort den Preis entscheidend beeinflusst und zu 71 Prozent Aufschlag führen kann.Teure Kfz-Versicherung in der HauptstadtFür die Modellrechnung wurden zwei Autofahrer in Berlin, wo viele Schäden für teure Regionalklassen sorgen, und im günstig eingestuften Landkreis Leer gegenübergestellt. In Berlin kostet die Kfz-Versicherung in der Haftpflicht 71 Prozent mehr als in Leer. Der Vertrag mit Teilkasko ist 68 Prozent teurer, mit Vollkasko 66 Prozent. Der Fahrer in der Hauptstadt muss dann 287 Euro mehr bezahlen.Ausgewertet wurden die jeweils fünf günstigsten Versicherer von insgesamt über 300 Tarifangeboten. Der GDV stuft alle Zulassungsbezirke in eine Regionalklasse für Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko ein und gibt einmal jährlich die aktuellen Werte bekannt. Je mehr Schäden die Fahrer in einem Zulassungsbezirk haben, desto höher ist die Einstufung und desto teurer ist die Versicherung - bei sonst gleichen Parametern.Die Versicherer können ihre Kalkulation danach ausrichten, sie sind aber nicht dazu verpflichtet. Viele Versicherer nutzen detailliertere Daten und berechnen Beiträge für die Kfz-Versicherung auch auf Basis der Postleitzahlen.Andere Straßenseite - 45 Prozent mehr BeitragGroßstädte mit einer hohen Verkehrsdichte haben oft höhere Regionalklassen. Das kann dazu führen, dass der Beitrag in Umlandgemeinden deutlich niedriger ist. Autofahrer in Berlin Nikolassee zahlen zum Beispiel bis zu 45 Prozent mehr für die Kfz-Versicherung als die Nachbarn im brandenburgischen Kleinmachnow. Dabei sind die Häuser teilweise nur durch eine Straße getrennt. In der Modellrechnung von Verivox können dann rund 200 Euro mehr im Jahr fällig werden.Kündigungsrecht bei steigendem BeitragWo die Regionalklassen steigen, müssen Autofahrer auch mit einem steigenden Beitrag im kommenden Jahr rechnen. "Wenn Beiträge deshalb steigen, haben Autofahrer immer ein Sonderkündigungsrecht", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.HintergrundinformationRegionalklassenhttps://www.verivox.de/kfz-versicherung/regionalklassen/Über VerivoxVerivox ist das Vergleichsportal für Tarife in den Märkten Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge und Immobilien. Der kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vergleichs- und Wechselservice, umfassende Expertise und die transparente Darstellung von über 29.000 Tarifen sind die Markenzeichen von Verivox.Im Versicherungsbereich finden Verbraucher neben dem passenden Kfz-Tarif auch Angebote für 17 weitere Produkte aus den Bereichen Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen und können so mit Hilfe von Verivox wichtige Risiken absichern.Auf nationaler und europäischer Ebene engagiert sich Verivox seit vielen Jahren für besseren Verbraucherschutz und sucht den Dialog mit Behörden und Verbraucherschützern. Als erster Vertreter der deutschen Digitalwirtschaft haben die Tarifexperten von Verivox aktiv an der Ausarbeitung von EU-Kriterien für die Objektivität und Transparenz von Vergleichsportalen mitgewirkt sowie die Selbstverpflichtung zur Stärkung des Verbraucherschutzes auf digitalen Vergleichs- und Verbraucherplattformen unterzeichnet.Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Für das Unternehmen arbeiten heute rund 500 Menschen. In über 20 Jahren haben die Tarifexperten mehr als 8 Millionen Verbraucher kompetent beim Anbieterwechsel unterstützt und so für ihre Kunden mehr als 2 Milliarden Euro gespart.Pressekontakt:Toralf Richter, Tel.: +49 (0)6221 7961-342,Mobil: +49 (0)152 54773767, toralf.richter@verivox.comOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19139/4688283