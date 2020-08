Hannover (www.anleihencheck.de) - Der globale Rentenmarkt blickt auch weiterhin mit ganz besonderem Interesse auf die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung in den USA, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Am aktuellen Rand scheine sich inzwischen immer deutlicher abzuzeichnen, dass der Immobilienmarkt der aus der Krise kommenden US-Ökonomie spürbare positive Impulse liefere. So habe der NAHB-Wohnungsbauindex jüngst wieder auf sehr beachtliche 78,0 Punkte anziehen können, was für eine deutlich höhere ökonomische Aktivität in der Bauwirtschaft der USA spreche. Dieser Indikator sei zudem auch deshalb sehr populär an den Finanzmärkten, weil es klare empirische Evidenz dafür gebe, dass dieser Sentiment-Index relevante Informationen für die Prognose der US-Hauspreise liefern könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...