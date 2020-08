Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutschland begibt heute eine neue Schatzanweisung im Umfang von 6 Mrd. EUR, so die Analysten der Helaba.Am Sekundärmarkt würden Papiere mit 2-jähriger Restlaufzeit bei etwa -0,68% rentieren. Auch in den USA würden heute 2-jährige Notes aufgestockt, wobei der Umfang 50 Mrd. USD betrage. Die Renditen seien seit der Corona-Krise historisch niedrig und die Differenz zu Bundesanleihen pendele seit Woche in einer engen Spanne zwischen 80 und 85 Basispunkten. Daran dürfte sich vorerst wenig ändern, denn weder bei der US-Notenbank noch bei der Europäischen Zentralbank zeichne sich eine baldige Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik ab. (25.08.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...