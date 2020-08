Bonn (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresbeginn ist der Preis von Holz in den USA um über 100 Prozent gestiegen, mehr als viermal so stark wie der von Gold, so die Analysten von Postbank Research.Dabei zeige die Holzpreisrally, dass die lockere US-Geldpolitik einen bedeutend positiven Einfluss auf die Wirtschaft habe. Denn die für den Holzpreisanstieg verantwortlichen Wohnungsbauinvestitionen würden sehr sensibel auf das Zinsniveau reagieren und wegen der Bedeutung des US-Immobilienmarktes für die Konjunktur als wichtiger Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung gelten. Damit deute der Holzpreisanstieg aber auch an, dass die FED früher, als es derzeit den Anschein habe, mit Bedingungen konfrontiert sein könnte, die eine Leitzinsanhebung rechtfertigen würden. Zwar erwarte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research, auf absehbare Zeit keine Änderung des geldpolitischen Kurses. Dennoch könnten im Zuge der Konjunkturerholung steigende Leitzinserwartungen die Kurse von US-Anleihen belasten. Tatsächlich habe es in den letzten 30 Jahren eine robuste inverse Beziehung zwischen Holzpreisen und Anleihekursen gegeben. (25.08.2020/alc/a/a) ...

