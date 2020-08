Tencent, Alibaba und JD.com zeigen Stärke. Daran ändert das politische Säbelrasseln nichts.Es war der Schocker zum Wochenende: "Trump prüft Alibaba-Verbot" meldeten zahlreiche Medien. Da kann Anlegern schon mal das Herz in die Hose rutschen. Aufmerksame AKTIONÄR-Leser dürfte die Nachricht aber kaum überrascht haben. Schon in der vorherigen Ausgabe (Seite 49), in der es vor allem um Trumps WeChat-Dekret ging, stand: "Auch Alibaba im Visier." Was war diesmal passiert? Auf einer Pressekonferenz wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...