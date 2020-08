SYDNEY (dpa-AFX) - Australische Kirchenführer haben dringend zur Einhaltung ethischer Standards bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus gemahnt. Hintergrund ist, dass einige der derzeit im Test befindlichen Impfstoffe auf menschliche Zellen zurückgreifen, die von abgetriebenen Föten stammen. Dies mache den potenziellen Impfstoff moralisch problematisch, sagte der anglikanische Erzbischof von Sydney, Glenn Davies, am Dienstag dem Sender ABC.



"Dieses Gewebe für die Wissenschaft zu verwenden, ist verwerflich", sagte der Geistliche. Speziell bezog er sich auf einen Impfstoffkandidaten, der von der Oxford University und dem Pharmakonzern Astrazeneca entwickelt wird und australienweit eingesetzt werden könnte. Er persönlich werde auf einen anderen Impfstoff warten, falls die Regierung wirklich diesen Impfstoff kaufen wolle, betonte Davies.



Katholische, anglikanische und griechisch-orthodoxe Kirchenführer wandten sich gemeinsam in einem Brief an Premierminister Scott Morrison und forderten ihn auf, eine entsprechende Vereinbarung mit AstraZeneca zu überdenken. Der katholische Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, bat die Regierung auf Facebook , einen alternativen Impfstoff zu suchen.



Regierungschef Morrison schrieb, er respektiere die Bedenken. Seine Regierung prüfe auch alternative Kandidaten: "Viele in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe enthalten diese Zellen nicht, einschließlich des Impfstoffkandidaten der Universität von Queensland, den die Regierung bereits mit fünf Millionen Dollar (drei Millionen Euro) unterstützt."



Morrison hatte zuletzt erklärt, er wolle eine Corona-Impfpflicht für alle Bürger, sobald es einen Wirkstoff gibt. Zellen von abgetriebenen Föten spielten jahrzehntelang eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen etwa gegen Windpocken oder Röteln./fw/cfn/DP/eas

