Der Chief US Equity Strategist der Citigroup Inc., Tobias Levkovich, erhöhte die Prognose für das Jahr 2020 für den S&P 500 Index von 2.900 auf 3.300, wie Bloomberg berichtete. Wichtige Zitate "Die Verschiebung unserer Anpassungen nach oben wird mit Kapitulationsansprüchen und einem Mangel an Standhaftigkeit/Konsistenz einhergehen." "Wir scheinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...