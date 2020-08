25.08.2020 - Die QSC AG (ISIN: DE0005137004) als Digitalisierer für den Mittelstand - so sieht man sich selber als zukünftige q.beyond AG -konnte einen möglichen Leuchtturmkunden von ihrem Cloudkombinierenden Digitalisierungskonzept in Verbindung mit SAP S4/HANA überzeugen: Sachsenlotto, circa 120 Mitarbeiter in der Lotto-Zentrale und seinen drei Außenstellen. In den rund 1.250 Lotto-Annahmestellen sind etwa 5.400 Mitarbeiter beschäftigt. Viel Einsparpotential durch Digitalisierung. Sachsenlotto wählte eine sog. "Cloud-native-Strategie": "Durch das Konzept von QSC nutzen wir das Beste zweier Cloud-Plattformen ...

