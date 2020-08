Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AGUnternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.08.2020 Kursziel: 24,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick SpeckÜberraschend starkes Q4 verdeutlicht Robustheit FORTECs FORTEC hat gestern vorläufige Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 30.06.) bekannt gegeben, die vor dem Hintergrund der insbesondere in Q4 spürbaren Folgen der Corona-Pandemie überraschend gut ausgefallen sind. [Tabelle] Q4 zeigt sogar leichtes Wachstum: Auf Gesamtjahressicht verzeichnete FORTEC Erlöse i.H.v. 87,7 Mio. Euro, die damit nur knapp 1% unter dem Vorjahreswert lagen und somit selbst die ursprüngliche Guidance einer Seitwärtsbewegung im Umsatz annähernd erfüllt haben. In Anbetracht der Corona-bedingten Verwerfungen und der damit einhergehenden geringen Visibilität hatte das Management im Mai umsatzseitig jedoch einen Rückgang von bis zu 15% avisiert. Letztlich dürfte dem Unternehmen aber die Umsetzung einiger in diesem Ausmaß und Tempo nicht mehr in FY 2019/2020 erwarteter Projekte zu Gute gekommen sein, die wir u.a. aus dem medizintechnischen Bereich vermuten. Dies führte dazu, dass Q4 als erstes Quartal des Geschäftsjahres sogar leichtes Wachstum zeigte (+2,8% yoy auf 21,9 Mio. Euro) und unsere an die Guidance-Revision angelehnte pessimistischere Prognose (MONe Umsatz Q4: 15,2 Mio. Euro) deutlich übertroffen wurde. Letztlich sehen wir darin aber auch einen weiteren Beleg für das ausgewogene Industrie-Exposure des Konzerns. Robuste Ergebnisse: Auch ergebnisseitig schnitt FORTEC im Gesamtjahr mit einem um nur rund 13% yoy auf 6,5 Mio. Euro rückläufigen EBIT (MONe: 5,8 Mio. Euro) besser ab als befürchtet und blieb damit im optimistischen Bereich der Guidance-Bandbreite (EBITRückgang zw. 10 und 35%). Ohne Überraschungen beim Finanzergebnis (-0,1 Mio. Euro) und der Steuerquote (25,0%) lag der Jahresüberschuss mit 4,8 Mio. Euro im gleichen Ausmaß über unserer Prognose (MONe: 4,1 Mio. Euro). In Q4 fiel das operative Ergebnis damit sogar mehr als doppelt so hoch aus wie erwartet (1,3 Mio. Euro vs. MONe 0,6 Mio. Euro). Angesichts der vielfältigen operativen Herausforderungen zu Beginn des vierten Quartals (u.a. Sonderfrachten zur Sicherung der Lieferketten; Einführung von Kurzarbeit) halten wir den Q4-Margenrückgang auf 5,9% (-30 BP yoy) für ein sehr respektables Ergebnis. Hierbei dürften sich positive wie negative Sondereffekte letztlich die Waage gehalten haben. Fazit: FORTEC zeigt in der Krise einen überraschend guten Geschäftsverlauf. Wir bleiben angesichts fragilen Konjunktur weiterhin vorsichtig, gehen aber davon aus, dass dem Unternehmen auch im laufenden Geschäftsjahr mindestens eine Seitwärtsbewegung gelingt. Aufbauend hierauf haben wir unsere Prognosen leicht angehoben, woraus ein neues Kursziel von 24,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro) resultiert. untermauert u.E. das attraktive Upside-Potenzial der Aktie. Die Kaufempfehlung wird bestätigt. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21437.pdfKontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.