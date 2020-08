Dortmund (ots) - Hohe Qualität und Beständigkeit wurden aktuell der Continentale Lebensversicherung bescheinigt. Für ihre privaten Fonds-Renten erhielt sie vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) das Siegel "10 Jahre Top Bewertung". Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH bestätigt dem Traditionshaus zudem maximale Stabilität der Beiträge in der Berufsunfähigkeits-Vorsorge (BU-Vorsorge).Hervorragender Partner"Stabilität, Qualität und Service - das sind die Zutaten, die einen sehr guten Lebensversicherer ausmachen", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Die aktuellen Auszeichnungen bestätigen erneut, dass wir nachhaltig handeln und leistungsfähige Produkte bieten. Auf uns können sich Kunden und Vermittler jederzeit verlassen."Jetzt noch mehr Renditechancen - auch in der RenteDie privaten Fonds-Renten der Continentale gehören für IVFP seit bereits 10 Jahren zu den Top-Tarifen am Markt. Erst Anfang Juli hatte der Lebensversicherer eine neue Fonds-Renten-Generation mit Werkzeugen für noch mehr Renditechancen eingeführt. So gibt es in vielen Tarife jetzt den investmentorientierten Rentenbezug. Diese Rendite-Plus-Option ermöglicht dem Kunden auf Wunsch, auch in der Rentenphase weiterhin einen Teil des Kapitals in Fonds anzulegen. So hat er Jahr für Jahr die Chance auf eine höhere Rente als in der klassischen Variante - ohne auf ein garantiertes Einkommen zu verzichten.BU-Vorsorge - Höhe der Prämie immer gehaltenIn der BU-Vorsorge zählt die Continentale zu den alten Hasen. Sie bietet diese Tarife seit mehr als 60 Jahren an. In dieser Zeit hat sie die eingangs berechneten Prämien nie angehoben. Dabei passt die Continentale ihre Tarife stetig an aktuelle Entwicklungen an. Erst kürzlich stufte sie rund 300 Zukunftsberufe günstiger ein oder nahm diese ganz neu auf. "Dabei kalkulieren wir immer langfristig", betont Dr. Hofmeier. "Aktionen mit reduzierter Risikoprüfung oder Sonderangebotspreisen sind nicht unser Stil."Weitere Informationen gibt es unter www.continentale.de (http://www.continentale.de). Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de (https://makler.continentale.de).Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de (http://www.continentale.de).Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/4688431