Der Anstiegswinkel der ökonomischen Indikatoren und der Indizes aller Märkte wird sich demnächst deutlich abschwächen. Just in dem Moment, als alle Ökonomen gerade die bisherige Formation bestritten hatten und dies soeben einsehen, ist das eine dicke Überraschung. Doch sie folgt der mathematischen Logik und - diesmal neu - der Psychologie. Der Zeitablauf lässt sich gut nachvollziehen und wird auch in den nächsten Wochen das Marktgeschehen maßgeblich prägen.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, XC0009694271, US6311011026, DE0007203275

